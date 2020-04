Genova. Ancora scosse di terremoto nella zona pre-appenninica di Lombardia ed Emilia: due scosse registrate in poche ore dall’INGV, con magnitudo prima di 2,9 e poi 3,7 ML.

La prima è stata registrata questa mattina alle 7,16 a Brallo di Pregola, comune in provincia di Pavia, a 17 chilometri di profondità, mentre la seconda alle 11,53, con epicentro ad un chilometro da Montalto Pavese e ad una profondità di 32 chilometri.

Al momento non si registrano danni a cose e persone: entrambe le scosse sono state avvertite anche in diversi paesi della provincia di Genova e, stando alle segnalazioni arrivateci, anche in alcuni quartieri della città, distante rispettivamente 42 e 67 chilometri dagli epicentri. Questi terremoti si aggiungono a quelli già registrati in questi giorni nella medesima area geografica.