Genova. Le sirene del porto hanno accompagnato quelle del cantiere del nuovo ponte mentre l’ultima campata arrivava in quota, completando quindi la sequenza dei vari delle parti della nuova infrastruttura.

Le operazioni si sono concluse ufficialmente alle ore 12, dopo essere iniziate ieri pomeriggio: da oggi, quindi la struttura collega i due versanti della Val Polcevera, come un “nastro d’acciaio”, come sottolineato dal sindaco e commissario Bucci.

di 4 Galleria fotografica Varo ultima campata







Presenti alla cerimonia anche il premier Giuseppe Conte, il ministro per le infrastrutture e trasporti Paolo De Micheli, oltre al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti,l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono e l’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini e i vertici del consorzio PerGenova.

“Genova insegna che il più grande atto d’amore per la nostra patria è nel ripartire insieme, prenderci per mano, farci forza uno con l’altro, e sapere che ognuno fa quello che deve fare – ha detto il primo ministro – Avremo coraggio, avremo determinazione, avremo una direzione da inseguire, non ci fermeremo ad additare i nemici, ma avremo affetti da proteggere da sostenere, questa comunità ha saputo riprendere il cammino. Oggi da Genova, città della Lanterna, si irradia una luce che da speranza a tutta l’Italia”.