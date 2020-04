Nuovo ponte, sale la campata tra le pile 1 e 2: corso Perrone chiuso dalle 9 di venerdì

Genova. Per permettere la conclusione del varo della campata P1P2 del nuovo ponte di Genova si rende necessaria la chiusura al traffico di Corso Perrone nella giornata di domani, venerdì 10 aprile. Lo comunica la struttura commissariale.

L’interdizione al traffico è prevista a partire dalle 9 di venerdì 10 aprile fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle 18).

Corso Perrone sarà nuovamente chiusa al traffico da lunedì 13 aprile a partire dalle 9 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino a giovedì 16 aprile) per il varo dei carter della stessa campata.

Sarà presente sul posto una pattuglia della Polizia Locale.

Anche le linee Amt subiranno alcune variazioni.

Si informa che, che a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Perrone per lavori:

• nella giornata di venerdì 10 aprile le linee 63 e 63/ modificheranno il loro consueto percorso dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze;

• le modifiche riprenderanno poi alle ore 9.00 di lunedì 13 aprile e resteranno in vigore fino al termine degli interventi; dal 13 aprile le variazioni riguarderanno oltre le linee 63 e 63/, anche la linea 663.

Di seguito le modifiche di percorso.

Direzione Pontedecimo: i bus al termine di via Bianchi, proseguiranno per via 30 giugno 1960, via San Donà di Piave, via Polonio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri, transiteranno sul vecchio ponte sul Polcevera, proseguiranno poi per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.