Genova. Presso il cantiere per il nuovo ponte sul Polcevera, come previsto dall’agenda dei lavori, questa mattina è stata varata la campata da 50 metri denominata P12P13.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 10.45: il sollevamento è durato circa due ore per una campata, sollevata senza carter, dal peso di circa 400 tonnellate. In cantiere per un sopralluogo anche il Commissario Marco Bucci e il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Previsto in giornata un altro varo: per questo motivo – comunica la struttura commissariale – sarà necessario procedere con la chiusura di alcune strade fra quelle che collegano la vallata al centro città. Si proverà, tuttavia, a limitare al massimo i disagi e i blocchi concomitanti.

In via Fillak la chiusura al traffico è prevista dalle 9 del mattino per consentire il varo della campata da 50 metri denominata P12P13. L’interdizione alla circolazione durerà circa 3/4 ore o comunque fino alla fine delle operazioni.

Chiusura anche per corso Perrone, dalle ore 15 circa, al fine di varare il primo tronco dell’impalcato P1-P2 (P1 – torre provvisoria). La strada resterà chiusa fino alla fine delle operazioni (circa due ore).

Ricordiamo che via Perlasca è chiusa da mesi per le lavorazioni sulla soletta stradale, quindi l’unica strada che resterà comunque percorribile, domani, senza interruzioni è via 30 Giugno.

Sul posto saranno presenti pattuglie della polizia locale, sia al mattino che al pomeriggio.