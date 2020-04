Genova. Proseguono a spron battuto i lavori per il nuovo ponte di Genova che prende forma giorno dopo giorno anche se in queste settimane non sono molti i genovesi a passarci vicino. Inizieranno venerdì, per concludersi sabato, le operazioni di varo della campata tra le pile 17 e 18, nella parte est del cantiere, quella vicina all’elicoidale.

Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci ha fatto il punto durante la conferenza stampa quotidiana nel palazzo della Regione Liguria.

Foto 3 di 3





“Sono inoltre state completate tutte le installazioni dei carter laterali – ha spiegato – quindi in questo momento la struttura del ponte si può vedere davvero in continuità per diverse campate”. Per avere tutti gli impalcati in linea mancano circa 125 metri, due campate e mezza (dopo la 17-18, la 11-12, la 2-3 e parte della 1-2).

“Siamo dentro ai tempi che ci eravamo prefissati – ha aggiunto il sindaco – tra il 25 e il 26 aprile contiamo di far vedere tutto il viadotto in quota”. Poi si passerà alla soletta e all’asfaltatura: “oggi è installata in cantiere la prima gru che sarà utilizzata per la gettata di calcestruzzo, dopodiché ci sarà l’asfaltatura e la rifinitura con tutte le opere accessorie” ha concluso Bucci. Sul fronte Covid, nessun nuovo caso di positività registrato tra i lavoratori.