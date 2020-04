Nuovo ponte, 150 mila ore di consulenza: anche la regia del Rina per la grande opera

Genova. Dopo oltre 150.000 ore di consulenza ingegneristica, il Rina, ente per le certificazioni, guarda all’impalcato completo del nuovo viadotto Polcevera. L’azienda, unico soggetto a seguire dal primo all’ultimo giorno il progetto insieme alla Struttura Commissariale, ha coordinato tutte le operazioni che hanno portato alla demolizione dei resti del ponte Morandi e alla consegna dell’intero impalcato.

L’azienda, scelta per il Project Management, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza, ha messo in campo un team che è arrivato fino a 90 persone. L’impegno della società non termina, ma continuerà fino alla consegna del viadotto.

“Avere un efficace Project Management alla guida di un progetto complesso come questo, significa dargli un’impostazione dinamica, veloce, che consente, da un lato di procedere nel rispetto di tutte le norme e in sicurezza e, dall’altro, di essere prontamente efficaci di fronte alle criticità che un’opera del genere ci presenta ogni giorno”, ha detto Roberto Carpaneto, Ad di Rina Consulting.