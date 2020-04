Genova. In realtà lo avevamo scritto da subito che quei tre canidi, avvistati nella notte nella zona di forte Begato, al Parco del Peralto, potevano essere cani cecoslovacchi o bestie incrociate, però abbiamo scritto “lupi al Righi” nel titolo di una notizia che è stata letta da migliaia di persone. Perché? Perché nella nostra redazione ci sono molti esperti di gatti, ma non di cani. Ma soprattutto perché, come a gran parte di voi, ci piaceva l’idea che qualcosa di straordinario accadesse in un momento – come sappiamo – piuttosto deprimente.

Ci piaceva l’idea che la natura potesse riappropriarsi di spazi lasciati “vacanti”, momentaneamente, dall’essere umano. I fenicotteri e le lepri a Milano, i delfini a Venezia (che poi non erano a Venezia), i cinghiali che attraversano la strada. Ma pensiamo alle orche che per settimane ci hanno tenuto compagnia in porto a Pra’. Facciamo sempre l’errore di creare narrazioni umanizzanti attorno agli animali, anche quelli selvatici, e sbagliamo. Perché la natura – ce lo sta dimostrando anche la pandemia stessa – non segue logiche narrative. Esiste, e basta.

Ad ogni modo, quelli che abbiamo visto sui social, come abbiamo già anticipato, sono cani lupo cecoslovacco. La conferma ci è arrivata da alcuni residenti della zona. Cani di questa razza sono di proprietà di più di un abitante e potrebbero essere stati liberati per qualche ora o fuggiti.

Per non perdere la speranza, in ogni caso, non è detto che i lupi al Righi o dintorni non ci siano, anzi. In molti hanno trovato tracce che riportano a passaggio di questo animale, resti di prede, feci, impronte. Solo che i lupi non si fanno riprendere così facilmente dal finestrino di un’automobile con i fari accesi. Avremmo dovuto rifletterci meglio anche noi. Consideratelo un lup.. ehm.. un pesce d’aprile involontario.