Muore a 24 anni dopo cinque giorni di febbre alta: il medico di base aveva chiesto il tampone

Genova. Un ragazzo di 24 anni è morto questa mattina in un’abitazione di via Bertora, una traversa di via Assarotti.

Il ragazzo, che era affetto dal morbo di Crohn, aveva la febbre alta da cinque giorni.

Secondo quanto appreso il medico curante del giovane aveva chiesto che sul ragazzo venisse fatto il tampone per capire se era affetto da Coronavirus, ma non è stato fatto in tempo.

Sul posto questa mattina è intervenuto il 118, con le vestizioni indispensabili in caso di sospetto Covid e i poliziotti del commissariato Centro.