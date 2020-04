Mozione della Lega per inserire anche le ludoteche e i parchi giochi nel decreto Cura Italia

Genova. Sono una realtà commerciale come tante altre, ma forse per scarsa attenzione, forse perché in parte nuova, sono state escluse dal decreto Cura Italia, la misura economica del governo per dare sostegno alle imprese e i lavoratori italiani in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus: stiamo parlando delle ludoteche, spazi di svago per bambini e ragazzi, sorta di parchi giochi al coperto, sempre più diffuse anche nella nostra città. Oggi sono ben 12.

Dopo il grido d’allarme lanciato dai lavoratori e imprenditori delle ludoteche, durante il prossimo consiglio comunale genovese, il consigliere della Lega Davide Rossi presenterà una mozione per far sì che l’amministrazione si muova affinché le ludoteche siano inserite, appunto, nel Cura Italia.

“Questa mozione l’ho predisposta cercando di dare massima importanza alle richieste formulate dai titolari delle ludoteche genovesi, categoria imprenditoriale nuova, ma molto importante sia per il tipo di servizio che svolgono che travalica il commerciale con tanto sociale, essendo un punto di riferimento imprescindibile per molte famiglie italiane e genovesi nel nostro caso – dice Davide Rossi – tra le varie preoccupazioni di questa sempre più capillare categoria vi è una inascoltata, da anni, molteplicità di problematiche che sono diventate dirimenti con l’emergenza Covid di questi mesi, ho ritenuto doveroso predisporre una mozione al fine di dare le risposte per le quali sindaco e giunta possono impegnarsi”.

Chi non ha figli o li ha cresciuti non sa che centinaia di bimbi ogni anno trascorrono pomeriggi, fanno feste di compleanno e passano tempo di qualità con i coetanei, in questi spazi, ma con i rischi di contagio da coronavirus si teme che dovrà passare molto tempo prima che le ludoteche riaprano in sicurezza. Si prospetta un fermo di almeno sei mesi.