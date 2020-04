Genova. Alcune correnti da sud stanno affluendo sulla nostra regione e resteranno durante il fine settimana determinando un aumento della nuvolosità associata a scarsi fenomeni. Probabili piogge nella giornata di lunedì. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 18 aprile, nuvolosità irregolare su tutta la Liguria. Banchi di nubi basse interesseranno la fascia costiera, soprattutto il Genovese di ponente e il Savonese orientale. Non si escludono pioviggini o sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più intensi. Nubi meno serrate su Imperiese, Spezzino e versanti padani dove saranno probabili schiarite. Venti: Moderati da sud-est. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In aumento le minime, in lieve calo le massime specie sotto costa, saranno comprese sulla costa tra 12 e 18 gradi, nell’interno tra 2 e 19.

Domani, domenica 19 aprile, nubi sparse e irregolari con poche e timide schiarite. Non si prevedono piogge a parte qualche pioviggine o sgocciolio in serata a ponente. Venti: Deboli o moderati tra sud e sud-est. Mari: Poco mosso, o al più mosso. Temperature: Stazionarie.

Lunedì 20 aprile molte nubi su tutta la regione associate anche a piogge sparse. Rinforzo del vento e temperature in calo.