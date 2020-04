Genova. Un vasto anticiclone è in rinforzo sull’Europa centrale che ingloba anche la nostra penisola, con alta pressione a nord dell’arco alpino: connubio perfetto per un periodo stabile e soleggiato su tutto il territorio regionale. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 aprile, giornata di sole con cielo pressoché sereno ovunque da mattina a sera. Venti: settentrionali deboli o moderati, localmente tesi. Mari: Quasi calmo sotto costa. Poco mosso o localmente mosso al largo. Temperature: in lieve aumento comprese sulla costa tra 7 e 22 gradi, nell’interno tra 4 e 20.

Domani, martedì 7 aprile, situazione invariata con cielo sereno su tutta la regione per l’intera giornata. La fase di bel tempo proseguirà indisturbata anche nella giornata di mercoledì 8 aprile.