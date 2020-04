Genova. Le festività pasquali vedranno l’arrivo di qualche nube, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Atteso un moderato calo delle temperature, specie da martedì, che si riporteranno su valori prossimi alla media per il periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Domenica 12 aprile. Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Solo in serata cominceranno a farsi vedere le prime nubi alte da ovest, ma senza conseguenze. Venti: deboli/moderati da sud-est. Saranno localmente tesi sui versanti padani centro-occidentali. Mari: generalmente calmi o quasi calmi, sia sotto-costa che a largo. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi. Costa: min +11/+16°C, max: +18/+22°C. Interno: min -3/+12°C, max: +16/+23°C

Lunedì 13 aprile. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: Giornata nel complesso stabile, seppur non sempre soleggiata a causa del transito di nubi alte, in un contesto che tuttavia si manterrà asciutto. Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: In calo sui rilievi, stazionarie altrove.

Martedì 14 aprile. Avvisi: mari molto mossi a largo. Cielo e Fenomeni: Condizioni in prevalenza soleggiate, a parte qualche nube sui versanti padani. Ventilazione per lo più debole di direzione variabile. Mari poco mossi sotto-costa, mossi a largo. Temperature in generale calo.