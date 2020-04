Genova. Aria calda proveniente dal nord Africa determinerà il transito di velature o nubi alte nei prossimi giorni sulla Liguria, con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 16 aprile. Cielo e Fenomeni: Velature o nubi alte in transito nell’arco della giornata da ovest verso est con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno in serata. Venti: Deboli o moderati tra sud e sud est. Mari: Da poco mosso a temporaneamente mosso. Temperature: In aumento le minime, massime in salita nelle zone interne, stazionarie lungo le coste.

Costa: min +11/14°C, max: +18/22°C. Interno: min +3/9°C, max: +19/23°C

Venerdì 17 aprile. Cielo e Fenomeni: Ancora velature o nubi alte alternate ad ampi spazi di cielo sereno su tutta la regione. Venti: Deboli o moderati tra sud e sud-est. Mari: Poco mosso, o al più mosso. Temperature: Stazionarie

Sabato 18 aprile. Cielo e Fenomeni: Nubi leggermente più compatte, ma con basso rischio di fenomeni, temperature stazionarie su valori gradevoli.