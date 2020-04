Genova. Inizio di settimana che vede l’instaurarsi di una circolazione ciclonica, con conseguente graduale deterioramento delle condizioni meteo. Sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 27 aprile, nuvolosità sparsa al mattino, con nubi più compatte tra Genovesato e Savonese nelle prime ore, non si esclude qualche debole e localizzato sgocciolio. Più aperture sulle coste ai lati regionali. In giornata schiarite presenti un po’ su tutti i settori, mentre in serata e nottetempo nuovo infittimento della copertura nuvolosa. Venti: deboli o moderati da sud-est, localmente tesi. Mari: generalmente mosso. Temperature: senza variazioni significative, comprese sulla costa tra 13 e 20 gradi, nell’interno tra 3 e 17.

Domani, martedì 28 aprile, cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con possibili piogge. Le precipitazioni che tenderanno ad interessare quindi maggiormente il settore centro-orientale. Piogge più consistenti comunque nelle zone interne del medio levante, in particolare tra Val Fontanabuona, Trebbia ed Aveto. Nel pomeriggio tendenza a un contesto asciutto sul ponente con qualche schiarita a seguire, e graduale attenuazione dei fenomeni anche sul settore centrale con le piogge che andranno quindi confinandosi sul levante, prediligendo sempre le zone interne. Venti: ruotano da sud-ovest sino a tesi, seppur rimanga una predominanza orografica da sud-est sul settore centrale. Tendono a divenire forti sul basso ligure. Mari: da mosso a molto mosso. Temperature: in aumento nei valori minimi, in diminuzione in quelli massimi.

Mercoledì 29 aprile nuvolosità sparsa su tutta la regione, più compatta al mattino sul levante dove potranno esserci locali e residui fenomeni, ma con tendenza a miglioramento. In giornata schiarite lungo le coste in un contesto variabile, qualche addensamento maggiore sui rilievi.