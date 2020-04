Genova. L’alta pressione domina sul Mediterraneo e determina condizioni di stabilità e clima primaverile che sono destinate a proseguire, come rileva il Limet, il centro meteo ligure.

Stamattina venti tesi settentrionali, in particolare negli sbocchi vallivi del savonese e genovese e intorno all’area di Capo Mele. Il cielo si manterrà sereno per tutta la giornata sull’intera regione.

Mare mosso al mattino il settore Ovest, poco mosso altrove. Dal pomeriggio moto ondoso ovunque in calo.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 11 e 16° C, nell’interno tra -1 e +8° C. Massime tra 21 e 25° C sulla costa, tra 18 e 24° C nell’interno.