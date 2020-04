Genova. Ancora vento forte settentrionale sulla Liguria nella giornata di oggi. Rinforzi fino a burrasca sull’area Capo Mele, valli del Tigullio e crinali appenninici e graduale indebolimento nel corso del pomeriggio secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure.

Al mattino cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso agli estremi della regione, ma senza fenomeni di rilievo. Sul centro invece si presenteranno ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio, invece ci sarà la tendenza a un annuvolamento più generale. Nubi più compatte sempre su imperiese e spezzino ma ancora senza fenomeni di rilievo. Al momento un sistema depressionario situato sulle Baleari tenderà a spostarsi verso Est. La Liguria verrà interessata solo dalle nubi alte di tale depressione.

Mare molto mosso il bacino di Ponente per onda formata da terra; stirato/mosso sotto-costa sul centro-Levante.

Temperature minime tra 11 e 14° C sulla costa, tra 5 e 10° nell’interno. In aumento le massime: tra 17 e 20° C sulla costa, tra 12 e 17° C nell’interno.

Domani giornata decisamente migliore con tempo soleggiato e asciutto.