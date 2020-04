Meno traffico per il lockdown, il Comune ci dà dentro con le asfaltature

Genova. Anche a Genova, come in altre grandi città è italiane, il Comune sta “approfittando” della diminuzione di traffico legata alle limitazioni degli spostamenti per l’emergenza Coronavirus per effettuare con meno ripercussioni alcuni interventi di asfaltatura.

“Soprattutto in centro, grazie al fatto che il personale di Aster ha garantito una presenza media, nell’ultima settimana, dell’85%”, ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione del consigliere Pietro Salemi (Italia Viva). La scorsa settimana, ad esempio, sono state effettuate asfaltature in via Ceccardi, corso Buenos Ayres, via Pozzo e ritracciature complete della segnaletica orizzontale in zona Piazza Manin, Mura dello Zerbino e in zona Piazza Dante, via Ippolito d’Aste / via Diaz e fino a piazza Verdi.

“Sempre secondo lo stesso principio sono stati effettuati interventi di completa sostituzione delle lampade nelle gallerie cittadine, nel tunnel Madre di Dio, gallerie zona Portello, Colombo, Mameli, ed interventi nei parchi cittadini da Villa Doria ai Parchi di Nervi” – conclude Piciocchi – gli interventi proseguiranno anche nelle prossime settimane”.