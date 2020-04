Genova. Un incendio scoppiato nei primi minuti del pomeriggio ha devastato un appartamento situato in via Fereggiano, costringendo alle cure mediche una donna e suoi figli per un principio di intossicazione dovuta ai fumi.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto con diverse squadre: grazie all’autoscala hanno domato le fiamme in pochi minuti, mettendo in salvo gli abitanti. Nel frattempo tutto il palazzo è stato temporaneamente evacuato per sicurezza.

Domate le fiamme, sono iniziati i sopralluoghi per verificare l’agibilità dell’appartamento e del palazzo, e dare il via libera per il rientro a casa dei residenti.