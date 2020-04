Marassi, anziano investito in via Fereggiano, in codice rosso al San Martino di Genova

Genova. Brutto incidente questa mattina a Marassi, dove un uomo è stato investito mentre attraversava la strada, cadendo rovinosamente a terra.

L’investimento è avvenuto in via Fereggiano: l’uomo, di circa una settantina d’anni, è stato quindi soccorso e ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Sul posto, oltre al personale medico, anche gli agenti della polizia locale, che hanno preso i rilievi di rito per procedere nel determinare la dinamica esatto dell’accaduto.