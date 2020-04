Lutto nel calcio genovese: è scomparso Maurizio Aldo Lanzoni

Genova. Lutto nel mondo del calcio genovese: è mancato Maurizio Aldo Lanzoni.

Da sempre nel mondo del pallone, tifoso rossoblù, in questa stagione era team manager del Genoa Under 12, squadra della quale mostrava orgogliosamente l’immagine sulla propria pagina Facebook. Già nella stagione scorsa era dirigente del team di grifoncini e seguiva i giovanissimi calciatori in tutte le trasferte.

Pensionato delle Ferrovie dello Stato, negli scorsi anni Lanzoni aveva rivestito il ruolo di dirigente di alcune società della provincia di Genova, quali Mignanego e Serra Riccò. Lascia la moglie Carla Vittoria, sposata nel 1981, e la figlia Alice, che da un paio di anni lo aveva reso nonno.