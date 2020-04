Le mascherine gratuite non vi sono arrivate? La Regione attiva un indirizzo e-mail per segnalarlo

Genova. La Regione Liguria ha attivato un indirizzo e-mail al quale inviare una segnalazione in caso di mancata consegna delle mascherine chirurgiche gratuite da parte di Poste Italiane. L’indirizzo è segnalazionimascherineliguria@gmail.com e sarà in funzione a partire dal 27 aprile, quando terminerà la prima fase della distribuzione.

“Stasera siamo arrivati al 95% della consegna in tutta la Liguria, lunedì termineremo – ha spiegato in conferenza stampa l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Da martedì ogni giorno una quota di 100mila mascherine sarà a disposizione di Poste che andrà a verificare se una zona non è stata coperta per arrivare anche in quelle vie”.

La seconda fase della distribuzione scatterà “il 29 o 30 aprile”, prosegue l’assessore, e coinvolgerà le edicole e le farmacie “ma non escludiamo altri canali”. Tra le ipotesi c’è quella di coinvolgere i negozi di vicinato che rimangono aperti. Per evitare abusi si pensa di chiedere ai cittadini la tessera sanitaria o un’autocertificazione prima di ritirare le mascherine, ma anche questa procedura è ancora al vagio.

Sempre in tema di mascherine, tra domani e domenica ne arriveranno altre 500mila di tipo FFP2 che saranno subito stoccate nel magazzino alla Fiera e saranno distribuite alle strutture sanitarie e alle aziende che ne faranno richiesta. “Tutto quello che rimane in magazzino – ha concluso Giampedrone – servirà a saturare la richiesta del mondo sanitario nei prossimi mesi, mentre una piccola parte andrà ai comuni per garantire i servizi essenziali”.