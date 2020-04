Genova. Una storia leggendario, quella di Lina, diventata simbolo mondiale di resilienza, tenacia e speranza: ancora una volta la storia della centenaria signora genovese che nella sua vita ha sconfitto le due peggiori pandemie della storia contemporane, la Spagnola e il Covid 19, fa il giro del globo durante la maratona organizzata sul web dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

La storia di Italica Grondona, infatti, viene citata da Idris Elba, noto attore e produttore britannico, e suo moglie: i due ricordano come la signora Lina abbia affrontato e superato le due crisi sanitarie.

Foto 2 di 2



Il suo esempio viene utilizzato per promuovere la raccolta fondi della OMS dal nome Act.me, per aiutare a supportare malati e personale sanitario di tutto il mondo con materiale protettivo. Il loro intervento lo potete ascoltare a 7:40:00 della lunga diretta andata in onda ieri e on line sulla pagina youtube dell’iniziativa.