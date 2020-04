La “passeggiata” del cinghiale in via Oberdan a Nervi

Genova. Una passeggiata in piena regola quella del cinghiale in via Oberdan, a Nervi.

L’animale ha percorso indisturbato la strada a senso unico della delegazione, non curandosi troppo delle persone attorno a lui e dell’autobus, costretto a rallentare per evitare di investirlo. L’ungulato in ogni caso non sembrava proprio tranquillo.

Il video sta girando su whatsapp ed è arrivato anche alla redazione di genova24.it.