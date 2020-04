“La mamma del mio amico si sente male”, ma è una bugia: 23enne multato per la seconda volta

Genova. Continuano i controlli della polizia di Stato per il rispetto delle misure anti contagio. Ieri sera poco prima delle 23 in via Reta a Sampierdarena i poliziotti di una volante hanno visto un giovane che correva freneticamente e hanno deciso di fermarlo.

Il 23enne genovese raccontato che è stato contattato da un suo amico perché la madre aveva avuto un malore.

Gli operatori a quel punto si sono offerti di aiutarlo e così lui ha ammesso di aver inventato la storia per non essere multato.

Era già stato multato la prima volta il 17 marzo.