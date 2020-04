Genova. La Lanterna cambia il colore della sua illuminazione artistica per sostenere i diritti sensibilizzando sui temi più importanti ed essere vicina ai genovesi e agli italiani che affrontano questi giorni difficili con fiducia, coraggio e resilienza.

Giovedì 23 aprile la Lanterna si illumina con i colori di Genova nel “Giorno della bandiera di San Giorgio”, che rappresenta la storia della nostra città, al tramonto il monumento simbolo di Genova si illuminerà in bianco e rosso.

Foto 2 di 2



Sabato 25 aprile la Lanterna sarà illuminata delle luci del tricolore in onore della Festa della Liberazione del Paese dal nazifascismo, un’occasione speciale in più per Genova che è anche città medaglia d’oro per la resistenza.

Domani, mercoledì 22 aprile, Lanterna in verde per l’Earth Day. L’illuminazione sarà visibile anche online https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

Inoltre, in attesa di poter riprendere le numerose attività con il pubblico che animano il Complesso Monumentale della Lanterna, nell’ambito delle attività sui social Lanterna di Genova, che in questo periodo sono state implementate con curiosità ed approfondimenti, domenica 26 si svolgerà un evento “virtuale” realizzato da Go Genova Tours: #iorestoacasa, ma… Ti porto alla Lanterna: Domenica 26 aprile, dalle ore 14.30, un appuntamento su Facebook ispirato alla tradizionale visita guidata dell’ultima domenica del mese “Ti Porto alla Lanterna” che, partendo dal Porto Antico conduce alla scoperta del simbolo di Genova raccontando la storia della città e del porto e che, in questi giorni, ovviamente, non si potrà svolgere.

Tutti i dettagli anche all’interno dell’evento Facebook “Iorestoacasa ma Ti Porto alla Lanterna”

https://www.facebook.com/events/319378492358411/