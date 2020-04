Iren compra la storica sede di via Santi Giacomo e Filippo

Genova. Iren ha acquistato la storica sede genovese di via Santi Giacomo e Filippo dove da anni si trovava ma in affitto. Si tratta di una compravendita che rientra in una più ampia strategia portata avanti dalla multiutility.

Iren ha sottoscritto infatti un contratto di compravendita con la società Ream, al fine di acquisire un portafoglio composto da 7 complessi immobiliari a uso terziario e di supporto alle sedi direzionali ubicati a Torino, Genova, Parma e Reggio Emilia.

Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a 97 milioni di euro con un impatto nullo sull’indebitamento finanziario netto in quanto già contabilizzato, in applicazione dei principi contabili internazionali adottati dal Gruppo, nel bilancio dell’esercizio 2019.

L’operazione di riacquisto delle sedi storiche Iren si configura in un’ottica di ottimizzazione del portafoglio immobiliare che permetterà, in futuro, un risparmio dei canoni di locazione.