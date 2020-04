Iren, approvato il bilancio 2019: per Fsu dividendo da 22,7 milioni

Genova. L’assemblea degli Azionisti di Iren SpA ha approvato con ampia maggioranza il Bilancio 2019 e la proposta di dividendo pari a 0,0925 euro per azione che, per Fsu, la finanziaria della città di Genova, significa un introito di 22,7 milioni di euroì. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 24 giugno 2020, con stacco cedola il 22 giugno. Complessivamente, agli azionisti saranno distribuiti 120,3 milioni di euro.

Un’assemblea che, per rispettare le misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge, ha visto una partecipazione dei soci esclusivamente tramite un rappresentante designato.

Nell’aprire i lavori assembleari con il “ringraziamento agli oltre 8.000 dipendenti del gruppo che hanno continuato ad assicurare, in questo momento di emergenza, l’erogazione dei servizi essenziali sui territori del gruppo”, il presidente Renato Boero ha sottolineato “i positivi risultati del bilancio 2019 che testimoniano sia la solidità economico finanziaria sia l’eccellenza gestionale e industriale raggiunta dal gruppo, di cui si celebrano quest’anno i 10 anni dalla nascita, e che consentono di affrontare anche le situazioni emergenziali, come quella attuale”.

Il presidente ha inoltre sottolineato come “nel 2019 Iren si sia confermato come uno dei primi 25 gruppi industriali italiani, in grado di continuare a generare significativi investimenti – 524 milioni di euro nel 2019, in crescita del 17% – in un contesto di investimenti nazionali decrescenti, sia nel settore pubblico sia in quello privato”.

“I positivi risultati conseguiti nel 2019 hanno consentito di proporre all’assemblea dei soci un dividendo in crescita del 10,1% rispetto al 2018, valore che pone Iren tra i titoli del settore con la migliore politica di remunerazione”, ha concluso Boero.

Il bilancio 2019 approvato dall’Assemblea dei soci ha confermato il percorso di crescita avviato dal gruppo negli ultimi 5 anni, con ricavi pari a 4,27 miliardi di euro, in crescita del 5,8%, un Ebitda a 917 milioni di euro, in aumento di 51 milioni al netto di effetti non ricorrenti verificatisi nel 2018 e un utile netto pari a 237 milioni di euro (+39 milioni di euro al netto di effetti straordinari).

L’assemblea degli Azionisti ha infine autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie di Iren S.p.A. e ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal consiglio di amministrazione, finalità, termini e condizioni dell’acquisto e della disposizione delle azioni proprie. Il nuovo programma di acquisti ha lo scopo di dotare la Società di azioni proprie da utilizzare nell’ambito di operazioni di crescita esterna, coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire per progetti industriali o altre operazioni straordinarie che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie.