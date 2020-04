Genova. Alle 09.30 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia per un’incidente autonomo di un mezzo pesante avvenuto all’altezza del km 37,2 all’interno della galleria Faraggiana.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda.

Per i soli veicoli leggeri diretti verso Ventimiglia si consiglia di uscire ad Albisola, percorrere la S.S.1 “Aurelia” per poi rientrare in autostrada a Savona.