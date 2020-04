Incidente al terminal Psa di Pra’, auto si ribalta dopo lo schianto con una ralla

Genova. Inizia con un’incidente la domenica di Pasqua a Genova. È accaduto tutto alle sei del mattino in una strada interna al terminal Psa di Pra’: per cause ancora da accertare un’auto e una ralla – una delle grosse motrici usate per caricare i container – si sono scontrate.

Ad avere la peggio nell’impatto è stato l’autista della vettura, che si è ribaltata. Per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Illeso, invece, il conducente della ralla. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica.