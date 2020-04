Incendio nei boschi del monte di Portofino, vigili del fuoco e volontari in azione

Genova. Un incendio di vaste dimensioni, due fronti da almeno 200 metri ciascuno, si è sviluppato nel pomeriggio sul monte di Portofino. Le fiamme stanno interessando una zona boschiva in località Olmi.

Si tratta di una zona abitata e i vigili del fuoco, da Chiavari, Rapallo e Genova, con 5 squadre di volontari dell’antincendio e l’elicottero, stanno operando per evitare che il rogo si propaghi e oltre a distruggere la vegetazione dell’area protetta si avvicini alle ville presenti.

Il vento caldo da sud e il tipo di vegetazione, conifere, in un ambiente piuttosto secco sta favorendo l’alimentarsi dell’incendio.

Ancora da chiarire le cause del rogo. Da tempo non si registravano incendi sul monte di Portofino inoltre in questo periodo i sentieri della zona sono vietati per l’emergenza Coronavirus nonché presidiati dalla protezione civile.