Incendio monte di Portofino, ancora in corso spegnimento piccoli focolai: intervento previsto per tutta la giornata

Genova. Il grosso incendio che nella giornata di ieri è scaturito nel bosco sopra il monte di Portofino è in fase di spegnimento, dopo un’intensa notte di lavoro.

Sul posto, infatti, ancora diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che dopo aver domato e spento il fronte principale, stanno proseguendo con lo spegnimento minuto e la messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni, quindi, andranno avanti tutto il giorno. Ancora da chiarire le cause che hanno portato a questo incendio: sul posto anche il reparto investigativo che sta raccogliendo dati e tracce per capire l’origine di un rogo anomalo per la zona.