In giro di notte con cutter e pistola scacciacani: genovese denunciato

Genova. E’ stato fermato dai carabinieri in via Buozzi con in tasca un cutter da 15 centimetri e una pistola scacciacani senza matricola.

Protagonista un 46enne genovese M. O., residente a Torriglia.

L’uomo è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Cutter e pistola sono stati sequestrati.

Insieme alla denuncia è anche scattata la sanzione da 400 euro per la violazione delle misure di contenimento al Covid.