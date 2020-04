In contromano per scappare ai controlli Covid dei carabinieri, genovese “acchiappato” e denunciato

Genova. Lo scorso pomeriggio, la pattuglia della stazione Carabinieri di Genova San Teodoro e Scali, in via Bari, popoloso quartiere sulle immediate alture cittadine, durante un normale servizio per il controllo del territorio, fermavano per essere sottoposto a controllo, uno sconosciuto alla guida di un ciclomotore.

Il conducente, anziché fermarsi, ha provato a fuggire e nel farlo ha iniziato anche a imboccare alcune strade in contromano. Raggiunto dopo l’inseguimento, è stato bloccato definitivamente dopo una breve colluttazione.

Identificato in un 37enne genovese, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di eroina, un coltello e strumenti di effrazione e un grimaldello, il tutto sequestrato.

E’ stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, guida senza patente reiterate nell’ultimo biennio e per ricettazione in quanto il ciclomotore era stato trafugato poco prima nel centro storico. Veicolo recuperato e restituito al legittimo proprietario.