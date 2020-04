‘Il vento in casa’, il coronavirus non ferma la commemorazione dell’Eccidio della Benedicta

Genova. “Lo scorso anno eravano sotto la pioggia a ricordare quella strage, per era l’anno dei sovranismi, dei porti chiusi, del razzismo e del fascismo strisciante, dovevamo essersi: quest’anno dalle nostre case il vento fischia ancora”.

Questo il messaggio dedicato alla commemorazione dell’Eccidio della Benedicta, che per la prima volta non si è celebrato nel luogo dove persero la vita 147 partigiani per mano e piombo fascista, ma nelle abitazioni dove tutti siamo oggi confinati a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19.

Un messaggio che arriva attraverso un video, promosso dal Circolo Arci Barabini di Trasta, e realizzato da Serene Gargani, del duo rap Era Serenase, che è voce narrante e cantante: “Oggi chiusi nelle nostre case, privati delle nostre più grandi libertà per il bene comune, abbiamo il compito di essere ancora più vigili, e attenti per ciò che di pericoloso sta succedendo: possiamo analizzare ciò che sta accadendo, per trasfomare questa enorme tragedia in un’opportunità di cambiamento di rotta. Lo hanno fatto coraggiosamente 75 anni fa, tocca a noi adesso non perdere l’occasione, dalle nostre nostre, a pugno chiuso, il vento fischia ancora”.