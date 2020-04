Il gioco online per il 2020: tendenze e modalità di accesso

Il circuito del gioco online sta vivendo un’intensa stagione dominata dalla tendenza della retromania che durante gli anni passati aveva caratterizzato anche cinema, serie tv e scena musicale. Nello specifico il gioco digitale durante gli ultimi anni ha subito un cambiamento strutturale e di concetto, visto che siamo passati dall’utilizzo principale di PC fisso e laptop, verso un altro tipo di device, dove oggi smartphone, tablet e computer convertibili, sono gli strumenti principali, utilizzati per gioco e per svago.

Come è cambiata l’offerta legata al gioco online per il 2020

L’offerta è cambiata e mutata nel tempo, visto che se fino a qualche anno fa il gioco principale capace di ottenere maggiori numeri era stato il poker online, durante il 2019 c’è stata una netta flessione, dovuta però non ai veri appassionati di gioco, bensì a quel tipo di utenza legata principalmente alla pokermania e soprattutto all’hype di lungo corso del Texas Hold’em, che ha caratterizzato il movimento del gioco d’azzardo europeo e italiano, durante gli ultimi dieci anni. Nonostante ci sia stato un cambio di passo, il numero di persone che tenta la strada del poker, è sempre piuttosto elevato, anche se si nota un’inversione di marcia e un nuovo modo di pensare e concepire questo tipo di giochi di abilità. Spesso chi si approccia ai siti di casinò sa già come giocare a poker e che cosa desidera ottenere, specialmente quando si tratta di utenti che sono già navigati e che conoscono bene questo tipo di ambito, per il mercato di gioco fisico e per i tornei di Texas Hold’Em. Pur trattandosi di un gioco dove la strategia è fondamentale e fa la differenza, il gioco del poker è ancora in grado di attivare quella massa critica che rende oggi le poker room uno dei banchi di prova, per poi accedere ai circuiti più esclusivi legati al gioco live, con tornei che vengono organizzati a cadenza annuale, in Italia e nel resto d’Europa.

La situazione attuale in Europa per quanto riguarda l’intrattenimento 2.0

In questo momento molti tornei live sono stati annullati, ed è quindi l’occasione per tentare la sorte e iscriversi a un torneo online, per saggiare la propria abilità e gli skill necessari per primeggiare nel gioco del poker e in tutte le sue varianti. Bisogna in effetti ricordare come il gioco del poker, a differenza di altre attrattive da casinò virtuali e live, è basato sulle proprie abilità, che ci consentono di fare la differenza, nel tempo. Chiunque può indovinare nel gioco del Texas Hold’em, questa variante spettacolare del poker, una o più mani, ma per arrivare fino in fondo, in una partita di torneo, bisogna tenere il punto della situazione adottando una strategia di gioco credibile e strutturata. Qualcuno potrebbe pensare che trattandosi di un gioco con 52 carte, le possibilità siano semplicemente dettate dalla statistica e da calcoli matematici, mentre in realtà durante lo svolgimento di una partita di poker, ci sono diversi elementi che bisogna tenere in considerazione, non ultimo quello legato alla componente psicologica.

Come diventare bravi nel gioco del Texas Hold’Em

Per diventare un buon giocatore di Texas Hold’em, bisogna avere una buona tecnica, ma soprattutto una capacità di lettura della partita. Le combo vincenti sono davvero molteplici, e differiscono di mano in mano, specialmente per quanto concerne le varie fasi di gioco che prevedono l’utilizzo delle community cards, che dal flop, al turn, dal river allo showdown, vanno a caratterizzare e a rendere il gioco del poker texano, così avvincente e spettacolare. C’è bisogno di trovare un metodo efficace, ma consono al nostro stile, per avere la meglio rispetto agli avversari, nel gioco del poker e in particolare per il Texas Hold’Em.