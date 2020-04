I prodotti più cercati durante la quarantena

La quarantena italiana iniziata a marzo, resasi necessaria per limitare i contagi del nuovo coronavirus, ha avuto come effetti anche un cambio di abitudini e di necessità da parte delle persone. Questo perché nell’attuale situazione che si sta vivendo, non è più possibile uscire di casa con la frequenza a cui si era abituati.

Non a caso, gli oggetti più cercati dagli italiani su internet durante il periodo di lockdown sono differenti rispetto alla consuetudine. Per approfondire questo argomento, invitiamo alla lettura delle prossime righe.

I prodotti più richiesti durante la quarantena

A causa della pandemia e del lungo periodo di quarantena, gli italiani risultano molto meno interessati all’acquisto di prodotti da sfoggiare all’esterno. Dovendo infatti trascorrere buona parte delle loro giornate restando negli spazi interni o esterni della loro casa, hanno sviluppato nuove esigenze.

A partire dal 9 marzo (data di inizio del lockdown), i prodotti che i nostri compaesani cercano maggiormente sulla piattaforma e-commerce di Shopalike.it , sono un riflesso delle loro necessità attuali. Infatti, si tratta dei seguenti oggetti: