Coronavirus: “Sto riportando mio figlio da sua madre”. Ma poi confessa: “Era tutta una bugia”

Genova. Un uomo di 40 anni, genovese, ieri è stato fermato in via Buozzi intorno alle 15.55 dai poliziotti del Commissariato di Prè mentre era alla guida della sua auto.

L’uomo ha dichiarato di aver accompagnato il figlio alla metropolitana per riaffidarlo alla madre, con la quale è in fase di separazione.

Tuttavia non ha saputo reggere alla bugia che evidentemente si era inventato per farla franca: durante la compilazione dell’autocertificazione si è rimangiato tutto confessando agli operatori di aver inventato tutta la storia non avendo alcun valido motivo per poter uscire di casa.