Edilizia, cantieri navali, ristoranti e attività sportive: la Liguria chiede di ripartire già il 27 aprile

Genova. “Serve un provvedimento come quello tedesco che lasci ai territori amplissime possibilità di adattamento”. Il presidente ligure Giovanni Toti mantiene dritto il timone verso la riapertura anticipata del maggior numero di attività possibili. È ormai chiara la linea che verrà promossa durante i prossimi incontri col Governo: non solo edilizia ma anche nautica, bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Ancora prima dell’ingresso ufficiale nella fase 2.

“Abbiamo chiesto la possibilità di anticipare l’apertura al 27 aprile di alcune attività che risentono del blocco in termini di competitività: certamente l’edilizia e le aziende legate all’export, penso alla moda nel Nord Italia e alla nautica tipica del nostro territorio”, ha specificato Toti.

E nautica significa in particolare “unità da diporto, manutenzioni e marine resort”, ma anche “la possibilità per i proprietari di barche di tornare a utilizzarle. I grandi cantieri come Fincantieri stanno già procedendo con aperture negoziate con le prefetture, noi vorremmo dare la possibilità a tutti di aprire anche senza singole domande alle prefetture”.

Se ne parlerà domani in conferenza col premier Conte. Sul tavolo non ci sono solo le attività strategiche. “Stiamo ragionando con il Governo come poter riaprire l’artigianato, le attività di cura alla persona, il sistema di ristorazione in modalità take away, e anche la possibilità di fare sport. Stiamo ragionando di anticipare al 4 maggio qualche ulteriore spazio di libertà”, ha concluso Toti.