Ecco Mercòu, è genovese il portale di spesa a domicilio che funziona proprio come un mercato

Genova. L’idea è semplice perché non è altro che la traduzione “digitale” di quanto già accade in un normale mercato cittadino: un unico posto dove acquistare tutto quello di cui si ha bisogno, dalla carne alla verdura, dalle uova alla pasta fresca, dalla focaccia al pesce ai formaggi, rapportandosi con negozianti di fiducia e scegliendo i prodotti migliori. Si chiama Mercòu la piattaforma lanciata da poche settimane a Genova da Veronica Arato e Lorenzo Scarfì, due giovani che, dall’inizio della quarantena, si sono resi conto di quello che mancava.

“Appena iniziato il momento di crisi abbiamo realizzato che certo, le famiglie avevano qualche problema a farsi recapitare merce a casa – spiega Veronica – ma soprattutto che alcuni commercianti riuscivano solo con fatica a stare dietro al caos di ordini tra social network, whatsapp, delivery e così via, quello che abbiamo costruito noi è una struttura per fare ordine, per semplificare la vita di clienti e negozianti e per aiutarsi a promuoversi in maniera più efficace”.

Mercoù, appena nato, si è concentrato sui banchi del mercato della Foce, quindi le consegne erano possibile soprattutto in quella zona della città, ma la “creatura” è cresciuta in fretta e alla piattaforma si sono iscritti anche banchi del Mercato Orientale, di conseguenza il servizio delivery copre ora il centro, Castelletto, San Fruttuoso e il levante. Qui trovate tutte le informazioni.

“Ci stanno contattando tanti altri negozianti che vorrebbero aderire – racconta Veronica Arato, la fondatrice di Mercòu – ma al momento non ci interessa solo la quantità, per ogni negoziante che ci contatta ci piace prenderci il tempo per verificare la qualità dei prodotti e instaurare un rapporto umano, che è quello che poi rappresenta il valore aggiunto rispetto a un qualsiasi supermercato”.

La piattaforma Mercòu organizza anche le consegne. “Perché il cliente può comporre il proprio carrello con prodotti provenienti da diversi banchi, quindi i nostri ragazzi fanno la spesa al posto loro e poi la portano a domicilio”. Altre informazioni direttamente sul sito o al numero 0108565875.