Distantimauniti, Eidos mette i suoi pedagogisti a disposizione delle famiglie di Genova

Genova. L’Associazione Italiana Pedagogisti e Pedagogisti clinici Eidos di Genova, ha dato la propria disponibilità, per attività di supporto alla popolazione, durante l’emergenza Covid-19. In questo periodo di difficoltà, le relazioni diseducative – anche in ambito familiare – e il disagio soggettivo possono gravare a tal punto da rendere necessario un confronto con un esperto, che consenta di riappropriarsi di uno stato di benessere.

La consulenza pedagogica, ovvero il dialogo con un professionista dell’ascolto, può aiutare il singolo a ritrovare il proprio equilibrio. Dunque, i Dottori Ilaria Barbieri, Luigi Buonomo, Giorgia Canepa, Tatiana Cherici, Elisa Frison, Tecla Lanaro e Stefania Trifilio, Pedagogisti dell’Associazione, sono pronti a dialogare con chiunque voglia fruire di questa iniziativa. Le modalità di attuazione prevedono l’uso di tecnologie digitali per consentire un approccio nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’Associazione Eidos, fin dal 2016, anno di costituzione, ha organizzato incontri rivolti a genitori, docenti ed educatori come i “Salotti pedagogici”, alla Biblioteca civica Deaglio di Alassio, il “Laboratorio pedagogico”, presso la cooperativa sociale “Il trenino a vapore” di Genova, oltre a corsi di aggiornamento “Chi è e cosa fa il Pedagogista nella scuola” e “Counseling pedagogico, pedagogico-clinico e mediazione scolastica” accreditati nella piattaforma del Miur. Inoltre i Pedagogisti dell’Associazione svolgono attività professionale, rivolta ai privati, e attività di sportello pedagogico per gli adolescenti e le loro famiglie, nella scuola secondaria di secondo grado.

Per info e contatti mail:eidos.pedagogia@gmail.com cell: 3456136945