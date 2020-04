Deve rientrare in carcere di sera, di giorno ruba nei supermercati: denunciato

Genova. Deve rientrare in carcere ogni sera visto che si trova in regime di semi libertà. Ieri poco prima dell’ora prevista per il rientro a Marassi è stato fermato in centro storico dai poliziotti del commissariato di Cornigliano.

Protagonista un 28enne egiziano, pluripregiudicato per ricettazione e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

L’uomo aveva con sé un paio di forbici e una busta della spesa con all’interno 4 confezioni di gel e 6 confezioni di tonno. Ha ammesso subito di aver rubato la merce, anche se non ricordava più da quale supermercato.

Dai controlli è emerso che che dall’inizio del mese è già stato denunciato cinque volte per piccoli furti in vari negozi della città.

I poliziotti hanno sequestrato la merce e avvisato il penitenziario che il detenuto sarebbe rientrato in ritardo.