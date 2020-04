Dallo Yacht Club Italiano aiuti per l’allestimento tecnologico della “nave ospedale”

Genova. Parte oggi la campagna che vede protagonista lo Yacht Club Italiano al fianco di Asl3 per supportare, attraverso una campagna di crowdfunding tra soci e sostenitori, il progetto della Nave Ospedale GNV Splendid che ospita i pazienti Covid, che hanno superato la fase critica ma che necessitano ancora di cure di media-bassa intensità. Il progetto della nave ospedale è unico al mondo, un traghetto trasformato per ospitare, in camere singole dotate di elevato grado di comfort e assistenza sanitaria dedicata, fino a 400 pazienti. Grazie al lavoro di squadra fra Regione Liguria, Asl3, Comune di Genova, Rina, Smom, Protezione civile, Ospedale Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, Liguria Digitale – supportata da Mantero informatica – e la compagnia GNV in soli sette giorni la nave è stata adattata alla nuova funzionalità e ha incominciato dal 23 di marzo ad accogliere i primi pazienti con l’attivazione di un lotto da 25 posti a cui è seguita ieri la programmata disponibilità di un secondo modulo da 25 e il conseguente ricovero di ulteriori pazienti.

< >.

Le risorse raccolte attraverso la campagna di donazioni dello Yacht Club Italiano saranno finalizzate all’approvvigionamento delle attrezzature necessarie per le terapie che sono svolte sulla nave. In particolare saranno acquistate applicazioni e strumentazioni informatiche per il monitoraggio del paziente a bordo (es. telemedicina per consulenze specialistiche) e dispositivi diagnostici portatili per radiologia, cardiologia, laboratorio analisi e per prove sulla funzionalità respiratoria. Tali strumenti, per la loro stessa natura di maneggevolezza, potranno essere riutilizzati a fine emergenza in altre strutture.

< >.

< >.

La campagna verrà veicolata attraverso gli asset digitali di YCI, ovvero sito web, social, newsletter e ulteriori canali online, ed è rivolta ai suoi Soci, dipendenti, collaboratori, enti ed aziende che lavorano in stretta collaborazione con il Club e a tutti coloro che avranno il desiderio di supportare chi è impegnato nella gestione dell’emergenza.