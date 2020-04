Genova. Si chiamava Wendy, pastore belga malinois di sette anni. Era un cane del Nucleo Cinofilo Regionale dei vigili del fuoco della Liguria: nonostante la giovane età è morto a causa di un brutto male.

Il suo conduttore, Roberto Gastaldo (un discontinuo del comando di Genova, che ha un’esperienza di più di quindici anni nel nucleo cinofili) ha partecipato insieme a Wendy a decine di interventi anche nel savonese (le varie e numerose ricerche persona nei boschi). L’ultima è stata per un fungaiolo sul Beigua. Ma erano stati in prima linea anche a Rigopiano e per il crollo del Morandi.

Tutti i colleghi del nucleo cinofilo ligure dei vigili del fuoco si stringono intorno a Roberto in questo momento.