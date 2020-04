Da Monza a Santa Margherita per andare in spiaggia: “Non posso stare senza tintarella”

Santa Margherita ligure. Ha raggiunto la sua seconda casa a Santa Margherita incurante dei divieti e da lì senza farsi troppi problemi se ne è andata in spiaggia a prendere il sole. Lì è stata però raggiunta dai carabinieri. La donna, una 60enne di Monza, si è giustificata dicendo di non poter stare senza la possibilità di abbronzarsi.

Accertamenti sono in corso per capire come la donna sia arrivata nel Tigullio e quando.

Nella giornata di ieri sono state 4243 le persone controllate e 175 quelle multate dai carabinieri, polizia, guardia di finanza, polstrada, e polizia municipale. Controlli a tappeto che hanno visto l’uso anche dell’elicottero dell’arma per monitorare appunto spiagge e prati alla ricerca di trasgressori.

