La Spezia. Ha ceduto improvvisamente intorno alle 10.30 uno dei ponti sul fiume Magra, in Toscana, lungo la strada provinciale 70. Si tratta di una struttura che collega l’abitato di Albiano (Aulla) con lo spezzino (Santo Stefano Magra).

Dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito siano rimasti coinvolti dal crollo. Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata. C’è un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale della Spezia. Sarebbe il conducente di un furgone. Un altro autista sempre di un furgone sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc. E’ quanto si apprende da fonti sanitarie.

Il 3 novembre scorso al ponte crollato stamani ad Albiano Magra (Massa Carrara) ci fu un sopralluogo dei tecnici Anas, da cui dipende l’infrastruttura, dopo che era stata rilevata una crepa sull’asfalto, ingrandita dalle abbondanti piogge. Ma dai controlli fu dichiarato che non sussistevano “condizioni di pericolosità”. A riferirlo è Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa Carrara che alcuni anni fa ha ceduto la struttura ad Anas.

Il sopralluogo, ricorda, fu fatto alla presenza anche dell’assessore comunale di Aulla e della polizia. Lo stesso Comune rassicurò i cittadini con un post sulla pagina istituzionale informando che “il traffico non avrebbe subito limitazioni”. “Il ponte – aggiunge Lorenzetti – è importantissimo per la popolazione dell’alta Lunigiana, punto di collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della Toscana”.

La Regione Liguria precisa che a occuparsi del crollo è la Protezione Civile della Toscana, già contattata dall’Ente di De Ferrari per offrire tutto il supporto possibile attraverso il polo di Santo Stefano Magra della colonna mobile della Protezione civile. Regione Liguria si attiverà per valutare i disagi nello spezzino conseguenti all’interruzione di un collegamento considerato molto importante per la mobilità in zona.