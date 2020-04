Croce rosa Rivarolese e Coop, servizio a domicilio con “L’unione fa la spesa”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Croce rosa Rivarolese i dettagli dell’iniziativa ideata per venire incontro alle esigenze dei cittadini, in particolar modo degli anziani.

“Il nostro sodalizio, su iniziativa di CoopLiguria, da venerdì 10 aprile, istituirà un nuovo servizio GRATUITO: Basterà telefonare al numero 346 6141750 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, fornire nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico, la lista dei prodotti alimentari o di prima necessità e il tutto verrà consegnato entro la giornata successiva, in orari e modi concordati.

Un importate servizio nato per permettere a tutti, anche per l’indispensabile acquisto di beni alimentari e di prima necessità, di restare a casa, salvaguardando così le fasce più deboli e più esposte al virus come anziani e persone con ridotta mobilità. Un’altra azione forte per combattere attivamente il CoronaVirus e per fermare il contagio: voi restate a casa, alla spesa ci pensiamo noi!

Vogliamo ringraziare Coop Liguria per la fiducia nell’organizzare e gestire questo importante servizio, i nostri Militi, Volontari e Dipendenti, che si sono prestati ad operare con attenzione e precisione. La nostra Associazione, da 115 anni al servizio della popolazione, anche in questo caso in prima linea al fianco di chi ha bisogno!”.