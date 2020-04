Covid-19, Anzalone: “Incontro con ministro allo Sport Spadafora, ecco le nostre richieste”

Genova. “Tutti gli assessori allo sport delle Città Metropolitane il 16 aprile interverranno in una video conferenza col Ministro allo Sport Spadafora. Questa emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio anche in Liguria migliaia di società sportive e chiederemo risposte concrete in quella occasione perché fino ad ora è stato fatto poco dal Governo”.

Così spiega in una nota Stefano Anzalone, consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova.

“Proporremo una serie di misure, tra queste anche la sospensione dei mutui col Credito Sportivo per le società. Solo in Liguria parliamo almeno di un centinaio di realtà che potrebbero prendere fiato in questo momento di difficoltà”