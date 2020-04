Coronavirus, quasi 100 genovesi al giorno multati dai vigili per il mancato rispetto dei divieti

Genova. Continuano i controlli serrati da parte della polizia locale sul rispetto del decreto coronavirus.

Nella giornata di ieru i vigili genovesi, inviati in forze da settimane per verificare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, hanno effettuato 1569 controlli a persone in base al DPCM 11 marzo elevando 97 sanzioni.

Le attività commerciali e esercizi controllati sono stati 176, ma in questo caso nessuna sanzione è stata elevata.

I controlli della polizia locale sono aumentati in questi ultimi giorni, dopo le segnalazioni da parte della compagnia che sta monitorando gli spostamenti dei genovesi attraverso le celle a cui si aggancia lo smartphone, di una crescita degli spostamenti dell’11%.

Per fare un raffronto basti pensare che nella giornata di domenica i vigili avevano fatto 722 controlli ed elevato 70 multe. I controlli saranno ulteriormente incrementati in vista delle festività pasquali