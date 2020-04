Coronavirus, “voglio solo vedere la mia fidanzata” : seconda multa per un 23enne genovese

Genova. I poliziotti lo hanno notato mentre cercava di aumentare il passo dopo aver visto la volante che transitava lungo via Cabella.

Immediatamente fermato ha ammesso di essere consapevole di non avere motivi urgenti e necessari per uscire dalla propria abitazione che si trova in un altro quartiere, ma che, semplicemente, voleva vedere la propria fidanzata.

Dai controlli è emerso che il giovane, un 23enne genovese, era già stato sanzionato lo scorso 23 marzo per lo stesso motivo. L’innamorato recidivo con il portafoglio svuotato è stato nuovamente multato.