Coronavirus, Toti prepara il piano per la fase 2: “Test sierologici su decine di migliaia di persone”

Genova. “Ci prepariamo a fare test sierologici su fasce abbondanti della popolazione, parliamo di decine di migliaia di persone”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti annunciando che domani partirà una task force di esperti sul modello di quella nazionale presieduta da Vittorio Colao per mettere a punto tutte le misure da adottare durante la “fase 2” vera e propria, dal 4 maggio in poi.

“Anche in assenza di linee guida da parte del ministero della salute – ha detto Toti – i nostri laboratori stanno sperimentando quattro tipologie di test rapidi cosiddetti a saponetta, alcuni dei quali particolarmente affidabili. C’è in corso una comparazione dei costi in vista di una gara che sta facendo Alisa. Contiamo di averne numero sufficiente nei prossimi giorni per poterli usare in modo massiccio quando la fase due entrerà in vigore davvero”.

La task force di esperti, spiega il presidente ligure, sarà coordinata dall’assessorato alla sanità e vi parteciperanno anche l’Università di Genova, l’Istituto italiano di tecnologia, il Rina e le camere di commercio. “Il nostro obiettivo, insieme ad Alisa che coordinerà la parte medico-scientifica, è iniziare a stabilire protocolli operativi che consentano il monitoraggio e il ritorno al lavoro in condizioni di assoluta sicurezza”. La platea di persone da sottoporre a test sierologico sarà individuata proprio tra i lavoratori in accordo tra le aziende.

Toti infine smentisce l’ipotesi di un nuovo super tecnico sulla falsariga di Colao: “Nel caso ritengo giusto che sia il mondo imprenditoriale a sceglierlo. In quel caso ben venga, lo faremo. Io non sono favorevole a figure tecniche, commissari e sub-commissari anche perché questo governo ne ha nominati tre di cui è ancora da valutare l’efficacia”, ha concluso.